Госдума поддержала инициативы, приуроченные к 300-летию Российской империи

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла заявление, в котором поддержала инициативы, приуроченные к трехсотлетию Российской империи.

"Государственная дума заявляет о поддержке приуроченных к трехсотлетию Российской империи инициатив международной общественности, российских граждан и наших соотечественников за рубежом. Мы не только вспоминаем историю, но и осознаем, как мы стали собой сегодня", - говорится в тексте.

Проект заявления был внесен депутатом-единороссом, первым зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным. В тексте указывается, что "Российская империя стала третьей по величине из всех когда-либо существовавших на Земле империй". При этом подчеркивается, что Российская империя, будучи высшим типом "централизованного многонационального государства своего времени", стала альтернативой удельной и национальной раздробленности на огромном пространстве от Балтики и Черного моря до Тихого океана, вовлекла в общий цивилизационный оборот огромное количество людей".

"Не идеализируя исторически сложные и неоднозначные этнополитические процессы, депутаты Государственной думы рассматривают внимание и уважение к национальным и религиозным традициям населявших Российскую империю народов как существенное ее отличие от современных ей колониальных империй", - отмечается в тексте.

Депутаты признают, что трагический конец Российской империи "стал следствием многих внешних и внутренних причин, но, прежде всего, слабости и отказа от национального единства в годы тяжелых испытаний". "События той эпохи, по мнению депутатов Государственной думы, заслуживают самого глубокого внимания и изучения, но не отменяют и не перечеркивают роль и значение Российской империи как важного этапа в непрерывной истории российской государственности с древнейших времен до наших дней", - говорится в заявлении.

Согласно постановлению Думы, заявление будет направлено в ООН, Межпарламентский союз, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, в парламенты государств - участников СНГ, а также в парламенты Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Польши, Греции, Сербии, Болгарии и Румынии.