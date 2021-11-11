Сбер выпустил музыкальный альбом, полностью созданный искусственным интеллектом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Аудиосервис "Сберзвук" (входит в экосистему Сбера) выпустил музыкальный альбом Thriving Machine, который полностью - от самих произведений до обложки - создан с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Сбера.

"Сбер выпустил альбом Thriving Machine, созданный с помощью нейронной сети, которая способна сочинять уникальные музыкальные композиции. Альбом состоит из произведений разных жанров - эмбиент, поп, электро, рок, лаунж и классика. Послушать его можно в аудиосервисе "Сберзвук". Послушать композиции целиком можно, зарегистрировавшись на ресурсе", - сказали в пресс-службе.

Альбом был написан при помощи нейросетевой архитектуры SymFormer, которую команда Сбера создала на основе открытой модели Performer. Свою собственную модель специалисты из SberDevices обучали на примере 160 тысяч композиций разных стилей: от классики до современной электронной музыки и рока. С ее помощью можно создавать не только аудиозаписи, но и фоновую музыку с открытой лицензией для видеороликов и презентаций, а также использовать в работе диджеев и композиторов.

На обложке альбома - коллаж из четырех рисунков, которые также сгенерированы нейросетью по запросам "процветающая вселенная" и "струнный оркестр галактики". Искусственный интеллект придумал и названия треков.

По словам исполнительного вице-президента "Сбербанка", технического директора Сбера Давида Рафаловского, которого цитирует пресс-служба, SymFormer - это очередной шаг на пути развития креативного искусственного интеллекта, способного создавать безграничное количество материала не только для развлечения, но и для бизнеса.

"Сгенерированные треки могут использоваться для производства самого разного мультимедийного контента. Эволюция подобных нейросетей также позволяет нам продвинуться на пути развития виртуальных ассистентов нового поколения, которые смогут не только отвечать на вопросы, заказывать еду или управлять умным домом, но и выполнять роль личного композитора, писателя или художника", - рассказал Рафаловский на международной конференции AI Journey 2021.