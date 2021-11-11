Глава Северной Осетии рассказал журналистам пресс-тура о развитии курорта "Мамисон"

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал федеральным журналистам в ходе пресс-тура по Северному Кавказу о развитии курорта "Мамисон". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства республики

"В частности, Сергей Меняйло рассказал о реализации проекта Всесезонного туристического комплекса "Мамисон", который уже к 2024 году должен принять первых туристов. На первом этапе, до конца 2023 года, в окрестностях селения Калак планируется возвести две пассажирских подвесных канатных дороги (уже проведены все конкурсные процедуры, с начала следующего года подрядчики должны приступить непосредственно к строительству), проложить 14,9 км горнолыжных трасс и открыть свыше 700 койко-мест в разных категориях гостиницах", - говорится в сообщении.

Руководитель республики отметил важность роли средств массовой информации в формировании положительного образа Северного Кавказа.

Гости республики побывали в филиале Мариинского театра - государственной филармонии, посетили Суннитскую мечеть, площадь Штыба, храм Рождества Пресвятой Богородицы и другие места.

"Каждая республика Северного Кавказа красива по-своему. Здесь очень много добрых людей и хороших традиций. И, конечно, такие пресс-туры нужны: раскрывая регионы СКФО в своих журналистских материалах, вы делаете его еще больше привлекательным. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на республику не только как профессиональные журналисты, но и как обычные люди. Вот тогда взгляд будет более объективный", - сказал Меняйло.

О пресс-туре

В программу четырехдневного пресс-тура по регионам Северного Кавказа представителей российских СМИ также включено знакомство с Ингушетией, Чечней и Дагестаном.

Пресс-тур организован Министерством экономического развития РФ совместно с ТАСС. Во время пресс-тура журналисты познакомятся с культурой, традициями и гостеприимством народов Северного Кавказа, увидят красоты региона. В пресс-туре участвуют журналисты МИА "Россия сегодня", "Интерфакса", "Российской газеты", "Ленты", "Мир-24", "Вокруг света", "Вояж", "ОК!", "Русский пионер" и GisMeteo. Мероприятие проходит ежегодно с 2018 года.