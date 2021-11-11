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Школьники Владимирской области возобновят очную учебу с 15 ноября

За последние сутки в регионе зафиксировали 329 случаев заражения коронавирусом

ВЛАДИМИР, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Владимирской области предполагают, что школьники региона вернутся к очному обучению с 15 ноября. Об этом сообщила журналистам в четверг и. о. директора департамента образования региона Елена Запруднова.

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Ранее врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев принял решение о продлении каникул для школьников по 14 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией. Детские сады в этот период работают в режиме дежурных групп.

"Надеюсь, что с понедельника [15 ноября] у нас все образовательные организации выйдут в очный формат образования", - сказала Запруднова.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 66 368 случаев заболевания, в том числе 329 - за последние сутки. Выздоровели 53 103 человека, отмечено 2 313 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 414 429 жителей, второй - 401 800. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,5%.

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РоссияВладимирская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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