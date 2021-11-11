В Орловской области на базе дворца пионеров открыли центр вакцинации от коронавируса

ТАСС, 11 ноября. Центр вакцинации от коронавируса открыли на базе областного дворца пионеров и школьников в Орле, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В областном Дворце пионеров и школьников имени Гагарина открылся центр вакцинации от коронавируса. Пункт находится в отдельном помещении и никак не соприкасается с помещениями, где занимаются дети. Потоки полностью разделены", - говорится в сообщении.

В центре каждый день будут работать две бригады медиков, в ближайшее время их количество увеличат до трех.

"При вакцинации используется вакцина "Спутник V", но позже будут завезены и другие вакцины", - отметила и.о. первого зампредседателя правительства области Татьяна Крымова.

Всего в Орловской области развернули 22 пункта вакцинации от коронавируса на базе поликлиник и центральных районных больниц, мобильные пункты развернули на территории нескольких торговых центров, в здании автовокзала в Орле. Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 300 тыс. человек, коллективный иммунитет в области достиг почти 50%.

В Орловской области с начала пандемии выявили 56 968 случаев заражения коронавирусом, из них 345 - за последние сутки. Выздоровели 47 563 человека, 1 162 пациента умерли. С 18 октября ввели запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовали перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. С 8 ноября система QR-кодов действует при посещении ТЦ, заведений общепита, сферы услуг, учреждений культуры, кино, цирков, физкультуры и спорта.