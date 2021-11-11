Финансирование паллиативной помощи на Ставрополье увеличилось в 3,5 раза за четыре года

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Бюджетное финансирование развития паллиативной помощи в Ставропольском крае увеличилось в 3,5 раза за четыре года. В регионе создано почти 300 коек для оказания подобной помощи, сообщила в четверг зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"Уже на протяжении четырех лет в Ставропольском крае развивается система паллиативной помощи, четыре года назад ее не было вообще. Объем расходов на нее за это время увеличился в 3,5 раза. На сегодняшний день у нас почти 300 коек, где мы оказываем людям паллиативную помощь", - сказала она во время публичных бюджетных слушаний.

Согласно информации, предоставленной министром во время слушаний, в проекте бюджета края на 2022 год предусмотрено выделение 316,1 млн рублей на развитие паллиативной медицинской помощи.

Ставропольский край входит в число пилотных регионов, где идет развитие паллиативной помощи. Помимо специализированных палат, в медицинских учреждениях Ставрополья работают 36 кабинетов паллиативной медицинской помощи. Специалисты ведут выездную патронажную работу, оказывают помощь и поддержку родственникам пациентов.

Депутаты Думы Ставропольского края в октябре начали работу над проектом закона о бюджете на будущий год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту закона, общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 145 млрд 929 млн рублей. Годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2022 год составят 151 млрд 745 млн рублей. Рассмотрение законопроекта планируется на ноябрьском заседании думы.