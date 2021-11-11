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Пандемия COVID-19

В станице Ростовской области произошла вспышка коронавируса

Вирус начал распространяться с магазина, где выявили нарушения антиковидных мер

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Вспышка коронавируса произошла в сельском поселении Ростовской области, причиной стало игнорирование санитарных мер в магазине в
в станице Усть-Быстрянской. Об этом в четверг сообщается на сайте администрации Усть-Донецкого района области.

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"В Нижнекундрюченском сельском поселении произошла вспышка коронавируса. За последние две недели количество больных новой коронавирусной инфекцией на территории увеличилось на 31 человека, 22 из них госпитализированы в ковид-госпиталь в среднем и тяжелом состояниях. Распространение инфекции началось с местного магазина: сначала заболела хозяйка, потом продавцы, а затем пошел рост заболеваемости населения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вспышку инфекции зафиксировали в станице Усть-Быстрянской. Высокий темп распространения инфекции власти связывают с нарушениями антиковидных правил. "Хозяйка магазина с момента старта прививочной кампании была ярым противником прививки, вела активную антипропаганду, более того, даже наказывала своих сотрудников за решение вакцинироваться", - говорится в сообщении. В магазине также отметили многочисленные нарушения масочного режима и социального дистанцирования.

Местные власти приняли решение командировать в станицу Усть-Быстрянскую группу медиков для оказания помощи пациентам с признаками ОРВИ. Также там планируется создать волонтерский штаб.
Ростовская область занимает шестое место среди регионов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 163 188, выздоровели после заражения 138 305 человек, умерли 8 048. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,03. В области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия COVID-19
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