Численность лосей и северных оленей на Ямале выросла более чем на 15% за два года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество особей ключевых охотничьих видов животных и птиц увеличилось в Ямало-Ненецком автономном округе с 2019 года, в частности, лосей - на 16%, северных оленей - на 26%, а рябчика - на 125%. Росту популяций способствовали пресечение незаконной охоты и другие охранные мероприятия, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Так, с 2019 года численность лосей увеличилась на 16% и приблизилась к 13 тыс. особей, численность дикого северного оленя на 26%, достигнув 13,4 тыс. особей. Что касается боровой дичи, за этот же период рост зафиксирован в популяциях глухаря - 34% (258 тыс.), тетерева - 53% (384 тыс.), рябчика - 125% (52,7 тыс.). Такому росту численности охотничьих биоресурсов способствовал комплекс мероприятий, которые реализуются профильным ведомством. Особое внимание уделяется охране мест обитания и пресечению незаконной охоты", - говорится в сообщении с уточнением, что сотрудники службы по охране биоресурсов совершают порядка 1 тыс. рейдов на охотничьих угодьях в год.

Росту популяции дикого северного оленя способствовал введенный в 2019 году мораторий на добычу, который продлили до 2024 года. Ожидается, что численность дикого северного оленя к этому времени достигнет 18 тыс. особей.

Также в регионе проходит несколько биотехнических мероприятий. На территории округа ежегодно обустраиваются солонцы, где для животных выкладывается специальная минерально-солевая подкормка, уже установили более 400 площадок. Также организовали 11 подкормочных площадок.

Для боровой дичи устраиваются гоголятники - искусственные гнездовища, организуются порхалища - биотехнические сооружения, где птицы избавляются от паразитов. Такие сооружения создают комфортные условия для жизни и размножения птиц.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.