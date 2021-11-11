В Архангельске открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи

АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноября. /ТАСС/. Первый центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Архангельске, сообщил глава Архангельской области Александр Цыбульский на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг.

"В Архангельске открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Его создали для того, чтобы врачи могли вовремя распознать болезнь и оперативно выполнить полное обследование людей с подозрением на онколозаболевание", - написал губернатор.

В центре можно пройти биопсию, сделать компьютерную и магнитно-резонансную томографию, эндоскопические и лабораторные исследования и маммографию. "Качество оборудования позволяет врачу наиболее точно оценить качество новообразования и вовремя направить пациента в онкодиспансер, благодаря чему он оперативно получит все необходимое лечение", - отметил Цыбульский.

Центр амбулаторной онкологической помощи работает на базе первой городской поликлиники Архангельска, но получить лечение здесь могут пациенты из всех лечебных учреждений города. В планах - открыть подобные учреждения в Северодвинске и Котласе.