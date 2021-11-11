Во Владимирской области объем оказания плановой медпомощи снизился на 30% из-за пандемии

ВЛАДИМИР, 11 ноября. /ТАСС/. Медикам пришлось снизить объем оказания плановой медицинской помощи во Владимирской области примерно на 30% для того, чтобы лечить больных с коронавирусом. Об этом в четверг сообщил журналистам глава регионального департамента здравоохранения Константин Баранов.

Ранее врио губернатора Александр Авдеев сообщил, что властям придется пойти на сокращение объемов оказания плановой помощи, чтобы обеспечить работу реанимационных отделений и помогать тяжелым больным с коронавирусом.

"У нас снижение плановой медицинской помощи по сравнению с допандемийным периодом - примерно около 30%. Это много, но мы смогли добиться того, что экстренная неотложная помощь нековидным пациентам оказывается в полном объеме", - отметил он.

Как подчеркнул Константин Баранов, после нерабочих дней и в период дополнительных каникул у школьников, которые продолжаются до 14 ноября, в регионе отмечено снижение темпов заболеваемости.

"Коэффициент развития заболеваемости - 1, примерно такой же, как по России. На протяжении прошедшей недели коэффициент колебался. Если предыдущая неделя нас держала в очень серьезном напряжении, потому что был большой, я бы даже сказал, валовый рост заболеваемости практически по всем районам нашей области, то на текущей неделе немного снизилось напряжение. Мы это определяем по количеству проведенных ПЦР-исследований - докладывают поликлиники, что немножко снизилось количество положительных ПЦР-исследований", - сообщил он. Глава департамента здравоохранения также отметил, что пока Владимирская область остается на 81-м месте в стране и на последнем в ЦФО по вакцинации. При этом среди заболевших коронавирусом - всего 2,7% вакцинированных, доля вакцинированных пациентов, попавших в реанимацию и тяжело перенесших коронавирус, составляет около 0,3%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировали 66 368 случаев заболевания, в том числе 329 за последние сутки. Выздоровели 53 103 человека, 2 313 пациентов умерли. Первый этап вакцинации прошли 414 429 жителей, второй - 401 800. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,5%.