РСТ считает необходимым переходный период при введении обязательных QR-кодов в транспорте

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. При введении обязательных QR-кодов в транспорте необходимо предусмотреть переходный период и сохранение возможности поездок с отрицательными ПЦР-тестами на COVID-19. Такое мнение высказал ТАСС в четверг вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Будет очень важно, наверное, на переходный период сохранение ПЦР-тестов. Нужен некий переходный период, потому что будет категория граждан, у кого будут медотводы, и в этом случае, наверное, ПЦР-тест должен быть сохранен, чтобы не нарушать права тех, кто по медицинским показаниям не может пройти вакцинацию", - сказал Горин.

Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно.

Вице-президент РСТ отметил, что при внедрении данной меры также необходима унификация и простота технического решения.

"Нам, туристической индустрии, важна унификация, синхронизация и простота технического решения, так как туроператоры и турагенты являются в том числе агентами авиакомпаний и агентами российских железных дорог. Насколько технологически бесшовно этот инструмент будет работать, чтобы он не создавал неудобств, чтобы был порядок прохождения регистрации на рейс, порядок покупки билета. Для этого должно быть опробированное программное обеспечение", - пояснил Горин.

Он напомнил, что для международных путешествий подобные требования действуют давно. Большинство стран предлагают туристам заполнить различные анкеты, предъявить ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. В случае реализации данной меры Россия не будет отличаться от других государств. По мнению Горина, в долгосрочной перспективе нововведение приведет к восстановлению возможностей для путешествий.