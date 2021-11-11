Свыше 30 тыс. туристов уже посетили первую экотропу в главном нацпарке Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 ноября. /ТАСС/. Посетителями с момента открытия 30 сентября 2019 года первой экологической тропы "К водопаду Галдоридон" в главном национальном парке Северной Осетии стали более 30 тыс. туристов из многих регионов России и из-за рубежа, сообщила в четверг пресс-служба представительства WWF России в экорегионе "Российский Кавказ".

"Два года назад в республике состоялось большое событие - открытие в Национальном парке "Алания" первой экологической тропы. Четырехкилометровый пеший маршрут <…> стал одним из излюбленных мест для туристов и местных жителей. За два года его прошли более 30 тыс. туристов из многих регионов России и зарубежья", - говорится в сообщении.

Отчасти притоку россиян из других регионов поспособствовал запрет на международные перелеты во время пандемии, однако обратная связь дала понять, что гости остались довольны как самой природой Дигорского ущелья, так и арт-объектами на экотропе. Основной целевой аудиторией стали местные жители, организованные группы школьников и студентов, участники комплексных туров по природному и историко-культурному наследию.

"Главная идея маршрута в том, чтобы дать людям возможность прикоснуться к дикой природе Кавказа, увидеть уникальные ландшафты, изучить историко-культурное наследие горцев - кошары, старые дороги, каменные ограды, рассказать о редких и краснокнижных растениях и животных горной Дигории, не нарушая при этом целостности природы. Поэтому красота природных объектов была сразу же дополнена аккуратными аншлагами, передающими максимум информации об истории и устройстве экосистем национального парка", - пояснили в пресс-службе.

Информационные материалы кропотливо собирали сотрудники научного отдела нацпарка, а стенды готовились дизайнерами с использованием природных материалов, чтобы не нарушать гармонию природы. Каждый стенд посвящен отдельной точке на карте маршрута и помогает посетителю погрузиться в ее историю или подсказывает, на какие природные явления или объекты следует обратить внимание.

Всего на пути - десять остановок. Однако, несмотря на значительную протяженность и большое количество объектов, данную экотропу сможет пройти как взрослый, так и ребенок. Многие приезжают семьями, чтобы интересно и познавательно вместе провести время, добавили в пресс-службе.