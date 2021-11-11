В Липецкой области число госпитализаций пациентов с COVID-19 сократилось на 30%

ТАСС, 11 ноября. Число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в Липецкой области сократилось на 30% по сравнению с концом октября, в связи с чем коечный фонд решили уменьшить на 25%. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации региона.

"В течение этой недели в стационары ежедневно поступает на 30% меньше ковидных больных, чем в конце октября. Коечный фонд освободился на 25%, и его даже решили сократить до трех тысяч мест", - говорится в сообщении.

По данным облздрава Липецкой области, снизить число госпитализаций удалось за счет увеличения охвата населения тестированием на COVID-19, в том числе и экспресс-методом. "Оперативная диагностика позволила начинать лечение заболевания на ранней стадии и, соответственно, избегать тяжелых осложнений. Накануне в регион поступило еще 20 тыс. экспресс-тестов, всего их в регионе сейчас больше 60 тыс. штук", - сообщает пресс-служба.

По данным оперштаба, в Липецкой области зарегистрировано более 63 тыс. случаев новой коронравирусной инфекции, за минувшие сутки поставлен 401 диагноз, всего умерли 2 180 человек. Первым компонентом вакцины привились более 550 тыс. человек, это свыше 55% от плана, вторым компонентом - более 470 тыс.