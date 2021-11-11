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Приангарье получит 145 млн рублей на расселение жителей из временного жилья

с 2020 по 2021 год в регионе переселили из временного жилья 45 семей

ТАСС, 11 ноября. Иркутская область получит на расселение жителей из временного жилья 145 млн рублей, выделенных на эти цели из федерального бюджета регионам Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте правительства Иркутской области в четверг.

"На расселение граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока, Иркутская область получит 145 млн рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В 2021 году на переселение жителей из временных помещений в Сибири и Дальнем Востоке предусмотрели более 467 млн рублей. В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы - по 492 млн ежегодно.

"Предварительно в Приангарье право на переселение имеют 55 семей на территории Железнодорожного муниципального образования, Бодайбинского городского поселения и Тайшетского городского поселения. Общий объем средств, предусмотренный на указанные цели на 2022 год, составляет 195,7 млн рублей, в том числе 145 млн из федерального бюджета, 48 млн - из областного", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Кобзева.

Поясняется, что с 2020 по 2021 год в регионе переселили из временного жилья 45 семей. В 2021 году на указанные цели направили 47,7 млн рублей, в том числе 37,3 млн - из федерального бюджета, 9,9 млн - из областного.

Теги
РоссияИркутская область
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