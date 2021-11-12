Партнеры конкурса "Большая перемена" организовали выставку в "Артеке"

АРТЕК /Республика Крым/, 12 ноября. /ТАСС/. Партнеры всероссийского конкурса "Большая перемена" организовали выставку в международном детском центре "Артек", где финалисты конкурса попробовали управлять роботами и поездами, искали "мины" и "побывали" на Лунной базе, передает корреспондент ТАСС.

Всего на площадке перед Дворцом спорта оборудовали около десятка павильонов, куда ребята приходят отрядами из разных лагерей "Артека". Одной из самых больших площадок стал шатер "Юнармии", где проходят гонки роботов, можно пострелять в виртуальном тире или научиться саперному делу - искать "мины" со специальным оборудованием. "Ребята получают сертификаты, они получают баллы [системы "Юнармии"]. У нас не бывает так, что ты приезжаешь просто отдыхать - надо все равно проявить себя, у нас есть соревновательный момент внутри движения", - рассказал один из участников "Юнармии".

Роскосмос смоделировал "Лунную базу" - шатер, где можно погрузиться в атмосферу космического путешествия. На стенде Росатома проводят викторины, можно поиграть в гигантские шашки. Интерес у ребят вызвала и Ассоциация компьютерного спорта.

В шатре "Российских железных дорог" можно научиться управлять миниатюрными поездами, которые ходят по специально построенному макету железной дороги: два кольца, тупики, станции, виднеющийся вдали футуристичный город. Там есть пульт машиниста (отдельный планшет для каждого из трех составов) и диспетчера (стационарный компьютер). Тимур, представитель РЖД, работающий с ребятами на площадке, поясняет, что система управления и инфраструктура максимально приближены к настоящим. По словам инструктора, небольшой стенд позволяет моделировать около 2 тыс. операций на железнодорожной станции. "В следующем году, если будет что-то подобное, было бы здорово большой макет привезти - там поезда ходят между городами России, еще больше возможностей", - отметил он.

Сцена арт-кластера "Таврида"

На сцене арт-кластера "Таврида" финалисты "Большой перемены" могут спеть или иным образом проявить себя во время кастингов и конкурсов. Здесь же для них выступают резиденты арт-кластера - молодые деятели культуры и искусств.

"Самым востребованным треком "Большой перемены" стало именно творческое направление - это показывает интерес ребят к искусству. Арт-кластер "Таврида" рад поддержать и развить этот интерес: фактически, мы готовим для себя будущее поколение участников, ведь через два-три года они смогут участвовать в программах "Тавриды" и делать новые шаги в творчестве" - сообщил ТАСС контент-продюсер арт-кластера Владимир Шульгин.

Кроме музыкальной части предусмотрены мастер-классы. "Творческий предприниматель Александр Казаков проводит мастер-классы по кастомизации одежды - участники учатся превращать одежду в произведения искусства, используя фурнитуру, декоративные элементы, роспись и печать по ткани. Дизайнер архитектурной среды и графики Рада Белова подготовила мастер-класс по созданию украшений из полимерной глины, а дизайнер одежды Даша Ткачук научит всех желающих создавать украшения из бисера", - уточнил собеседник агентства.

Отдельный шатер оборудован под небольшой театральный зал. Спектакли здесь дают школьники. Например, "Театр юных москвичей" прошел в финал всероссийского проекта "Школьная классика" первого сезона и попал в "Артек", сделав постановку по повести Александра Пушкина "Гробовщик".

Визит Кириенко

В четверг площадку посетили не только артековцы, но и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В частности, ему презентовали всероссийский студенческий конкурс "Твой ход". Его участники - учащиеся российских вузов - должны разработать и защитить проекты, призванные решить реальные проблемы в регионах страны. 200 победителей конкурса получат по 1 млн рублей на развитие и станут частью большого путешествия по стране.

В выставочном павильоне артековцы и другие гости на специальной доске могут оставить свои пожелания всему студенческому сообществу России. "Мечтайте! Пробуйте! Побеждайте", - написал Кириенко, ознакомившись с проектом.

О "Большой перемене"

По данным оргкомитета, всего в 2021 году в "Большой перемене" - реализующемся по нацпроекту "Образование" проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей" - приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвуют прошедшие несколько этапов отбора.

Здесь конкурсанты, объединившись в команды "авторов перемен", будут решать задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Ребят также ждет культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".