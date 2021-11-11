Более 600 кислородных концентраторов закупят для больниц Белгородской области

БЕЛГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Более 600 кислородных концентраторов, каждый из которых производит в минуту до 10 л, закупят для больниц Белгородской области. На покупку аппаратов выделили порядка 53 млн рублей, сообщил журналистам в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Концентраторы позволяют забирать кислород из воздуха и оперативно предоставлять больным. Таким образом, медики смогут подключать к кислороду еще большее число пациентов. Благодаря поставленным на сегодняшний день концентраторам нам уже удалось снизить количество привозного кислорода на 2 т. Всего на средства областного бюджета для медучреждений Белгородской области закупят 628 кислородных концентраторов", - пояснил Гладков.

Он уточнил, что в медицинские учреждения региона уже завезли 200 концентраторов, а также генераторы и газификаторы. Новое оборудование позволяет снизить потребление привозного кислорода. Еще в августе медучреждениям региона требовалось 23-24 т кислорода в сутки, а в "пиковые периоды" этой осенью объем потребляемого кислорода доходил до 55 т. Ежесуточно больницам региона необходимо 48 т жидкого медицинского кислорода.

"Наша цель - вырабатывать нужное для наших пациентов количество жидкого медицинского кислорода на местах, здесь, в регионе. Мы не должны зависеть от поставок извне. Для этого и закупаем необходимое оборудование. При поступлении в медучреждения всех концентраторов и установки запланированных генераторов мы уже сможем снизить потребность медорганизаций в привозном медицинском кислороде на 9-10 т в сутки", - добавил Гладков.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета для Белгородской области установят дополнительные пять генераторов - концентраторов кислорода, производительность которых более 1 тыс. л в минуту каждый. На эти цели региону выделили свыше 161 млн рублей.