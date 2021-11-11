Маршруты для сплава по реке Ай в Челябинской области обустроят к 2024 году

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Маршруты для сплава по реке Ай в Челябинской области, которые ежегодно посещают тысячи туристов со всей России, решено оборудовать современной инфраструктурой к 2024 году, сообщил ТАСС в четверг заместитель министра экономического развития региона Андрей Минченко.

Инфраструктура на туристических маршрутах по реке Ай в Челябинской области не обновлялась с советских времен, не соответствует современным требованиям.

"В следующем году Министерство экологии Челябинской области планирует проведение комплексного обустройства маршрутов туристских сплавов на реке Ай. По мере решения этой задачи представляется целесообразным также рассмотреть и вопросы улучшения сотовой связи на отдельных участках", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после завершения всех работ к 2024 году маршруты оборудуют удобствами, системами пассивной безопасности, которые защитят туристов от рисков падения со скал, придорожными кафе, местами для стоянки и ночевки, указателями, информационными аншлагами, смотровыми площадками и местами для фотографирования. После этого маршруты будут соответствовать всем основным современным требованиям туристической индустрии.

"По поручению губернатора Алексея Текслера в рамках регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" министерством экологии совместно с ОГУ ООПТ осуществляются работы по обустройству инфраструктуры для сплавов и организации туристического потока на реке Ай", - рассказали в Министерстве экологии Челябинской области, отметив, что до конца 2021 года создадут смотровую площадку на Айских притесах, обустроят маршрут к объекту притяжения - Кургазакская пещера. Работы по обустройству продолжат в 2022-2023 годах.

Река Ай протяженностью 549 км благодаря многочисленным достопримечательностям является одним из самых излюбленных маршрутов среди туристов-водников, но наибольшей популярностью пользуется участок порядка 100 км. Большие перспективы туристической территории заключаются в ее межрегиональном характере: чуть меньше половины длины реки приходится на Челябинскую область, другая часть - на Башкирию.