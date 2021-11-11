Отделение реанимации для пациентов с COVID-19 развернули в инфекционном госпитале в Кирове

КИРОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области развернули отделение реанимации для пациентов с коронавирусом в инфекционном госпитале в связи с большим количеством тяжелых пациентов в регионе, сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.

Ранее на оперативном штабе первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов сообщил, что за нерабочую неделю заболеваемость начала стабилизироваться, несколько снизилось число госпитализаций в инфекционные стационары, но пока не уменьшается число тяжелых пациентов, сейчас их более 300.

"С учетом высокого уровня заболеваемости COVID-19 и поступления пациентов в тяжелом состоянии принято решение о развертывании отделения реанимации и интенсивной терапии в инфекционном госпитале Кировской областной клинической больницы на ул. Семашко, 2а", - говорится в сообщении.

Отделение рассчитано на 12 коек и оснащено всем необходимым реанимационным оборудованием. В палатах интенсивной терапии работают шесть врачей анестезиологов-реаниматологов и 12 медицинских сестер. Также в госпитале организовали диализную помощь для пациентов с коронавирусом со всех районов области, нуждающиеся в заместительной почечной терапии.

"В короткие сроки в помещении площадью более 250 кв. м проведены ремонтные работы, установлена мощная система водоподготовки для диализа, способная обеспечить одномоментную работу 32 аппаратов, произведена кислородная разводка, установлены аппараты ИВЛ, функциональные кровати. На сегодняшний день все пациенты получают необходимое лечение", - цитирует пресс-служба главного врача Кировской областной клинической больницы Вадима Ральникова.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявили более 66 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 59 тыс. человек выздоровели, 633 умерли. В регионе с 25 октября действует система QR-кодов при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, объектов общественного питания, развлекательной сферы, ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. Также сохраняется запрет на проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.