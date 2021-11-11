Уральские вузы и отделение РАН создали консорциум в сфере трансфера технологий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. 16 вузов из Уральского федерального округа и УрО РАН создали консорциум в сфере трансфера технологий. Это объединение поможет вузам в развитии в сфере интеллектуальных прав и разработки механизмов их коммерциализации, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета, на площадке которого прошло первое собрание участников.

"Основная задача консорциума - объединение вузов УрФО для развития отношений в сфере интеллектуальных прав и разработки механизмов их коммерциализации. Основной задачей на текущий год является аудит нормативной документации и существующих моделей внутри организаций-участников консорциума. Также мы планируем провести ряд обучающих мероприятий для руководителей и сотрудников организаций-участников. Члены консорциума проявили интерес к его работе, и я уверен, что у нас все получится", - приводят в вузе слова руководителя Уральского межрегионального центра трансфера технологий на базе УрФУ Кирилла Мельникова.

11 ноября на площадке УрФУ подписали соглашение о создании консорциума организаций, осуществляющих деятельность в сфере трансфера технологий.

В состав консорциума вошли представители 16 вузов и УрО РАН из Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. Новое объединение должно помочь вузам перейти на новый уровень встраивания в рыночную экономику и оценить реальный потенциал и востребованность вузов в сфере интеллектуальной собственности.

"Мы должны другими глазами посмотреть на продукты университета. Традиционно это образовательные программы и научно-исследовательские работы. Между тем, государственная политика в инновационной и промышленной сферах предполагает, что у вузов появляется еще один продукт, который они должны "производить". Это объекты интеллектуальной собственности, являющиеся результатами интеллектуальной деятельности вуза, которые целесообразно вводить в экономический оборот. От университетов и научных организаций этот запрос требует трансформации как внутренней среды, так и работы с внешними заказчиками", - приводят в вузе слова первого проректора УрФУ Сергея Кортова.

22 сентября в инновационной инфраструктуре УрФУ сообщали, что вуз создаст центр трансфера технологий. Конкурс по "Созданию и развитию научными организациями и образовательными организациями высшего образования центров трансфера технологий" инициировало и провело Министерство науки и высшего образования России, одним из победителей конкурса стал УрФУ. Среди задач центров трансфера технологий - выявление патентоспособных или подлежащих иной правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть вовлечены в экономический оборот, мониторинг исследовательской деятельности университетов и научных организаций.