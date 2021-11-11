Более 1 тыс. жителей Ставрополья смогут получить высокотехнологичную медпомощь в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Региональный бюджет профинансирует оказание высокотехнологичной медицинской помощи более 1 тыс. пациентов в Ставропольском крае в 2022 году. Объем вложений за три года увеличился в 3,5 раза, сообщила в четверг зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"Высокотехнологичная медицинская помощь - если раньше на нее могли рассчитывать за счет средств регионального бюджета не более 150 человек, то на следующий год это уже более 1 тыс. человек. Объем расходов в краевом бюджете увеличился за три года в 3,5 раза. В Ставропольском крае начали проводить операции по трансплантации органов, в следующем году уже будет 15 таких операций", - сказала она во время публичных бюджетных слушаний.

Согласно данным, предоставленным министром, в 2022 году в крае планируют направить 257,9 млн рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и трансплантацию органов. "Мы понимаем, насколько важно человеку не ехать в другой регион за получением высокотехнологичной медицинской помощи. Это не только материально-техническая база, но и врачи, которые повышают свою квалификацию и готовы применить полученные знания, силы и опыт для жителей края", - отметила Калинченко.

В регионе продолжится также переоснащение крупных специализированных медицинских центров. На переоснащение краевого онкологического диспансера планируется направить более 480 млн рублей, сосудистых центров - 430 млн рублей. В общем сложности в 2022 году на развитие системы здравоохранения в регионе намерены направить более 12,7 млрд рублей.

Депутаты Думы Ставропольского края в октябре начали работу над проектом закона о бюджете на будущий год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту закона, общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 145 млрд 929 млн рублей. Годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2022 год составят 151 млрд 745 млн рублей. Рассмотрение законопроекта планируется на ноябрьском заседании думы.