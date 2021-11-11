В Петербурге в реконструкцию Центра современного искусства вложат 3,8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга объявили конкурс на выполнение работ по реконструкции здания Центра современного искусства имени Сергея Курехина, начальная цена контракта - 3,8 млрд рублей. Соответствующий тендер разместил на сайте госзакупок городской комитет по государственному заказу.

"Выполнение работ по реконструкции здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект Васильевского острова, дом 93, литер А, занимаемого Санкт-Петербургским государственным учреждением культуры "Центр современного искусства имени Сергея Курехина", начальная цена контракта - 3,8 млрд рублей", - говорится в материалах закупки.

Работы должны выполнить не позднее 10 декабря 2024 года. Как сообщалось ранее, здание центра закрыли на реконструкцию в 2016 году, тогда стоимость работ оценивалась в 800 млн рублей, завершить их планировалось к началу 2018 года.

Созданный осенью 2004 года центр располагается на Васильевском острове, в здании бывшего кинотеатра "Прибой". Он включает в себя зрительный зал на 1,3 тыс. человек, малую сцену и выставочное пространство.

Предполагается, что площадь центра в результате реконструкции увеличится почти вдвое. При этом большой зал превратится в пространство для проведения концертов, конференций, фестивалей и выставок. В обновленном здании будут также малый зал-трансформер для спектаклей, лекций и семинаров, музейное фондохранилище, медиатека и фонды хранения звукозаписей, музыкальные студии, студия звукозаписи, музей современного искусства.