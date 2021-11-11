Почти 4 млрд рублей направят на Ставрополье на развитие и поддержку талантов в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены направить почти 4 млрд рублей на поддержку и развитие талантов у детей в 2022 году. Об этом сообщила в четверг зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"Из 32 млрд рублей, которые будут потрачены на отрасль образования [в 2022 году], почти 4 млрд рублей будут направлены именно на то, чтобы можно было обеспечить самореализацию и развитие талантов. В системе среднего профессионального образования будет создано 12 мастерских, 14 уже функционирует, это уже совершенно другое качество профессиональной подготовки", - сказала она во время публичных бюджетных слушаний.

В 2022 году к существующим 166 центрам образования "Точка роста" добавятся еще 55, на это будет направлено 470 млн рублей. "В части дополнительного образования в 2022 году будет осуществлена настоящая революция - детям и их родителям будет предоставлена возможность выбирать учебное заведение дополнительного образования, если образовательная программа имеет лицензированную программу. На это мы предусматриваем в бюджете 94,4 млн рублей", - отметила Калинченко.

Также власти намерены направить более 1,1 млрд рублей на материальное стимулирование и профессиональное развитие педагогических кадров, на организацию питания детей в школах и летний отдых запланированы вложения более 1,7 млрд рублей. 200 млн рублей в регионе направят на повышение безопасности в школах.

Депутаты Думы Ставропольского края в октябре начали работу над проектом закона о бюджете на будущий год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту закона, общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 145 млрд 929 млн рублей. Годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2022 год составят 151 млрд 745 млн рублей. Рассмотрение законопроекта планируется на ноябрьском заседании думы.