Более 90% работников курганских медорганизаций прошли вакцинацию от коронавируса

ТАСС, 11 ноября. Число работников медицинских организаций Курганской области, поставивших вакцину от коронавируса, достигло почти 94%. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"93,5% работников медицинских организаций привиты", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о вакцинации от коронавируса медработников.

В целом, по данным департамента здравоохранения области на 11 ноября, в регионе доля вакцинированных составляет 56,2% от численности взрослого населения, первым компонентом вакцинировались 361 266 человек, завершили вакцинацию 254 657 человек.

В регионе ввиду ситуации с пандемией продлили некоторые ограничения, введенные на период нерабочих дней - губернатор области Вадим Шумков отмечал, что заражаемость коронавирусной инфекцией прекратила рост именно после введения ограничительных мер. В частности, с 8 по 14 ноября запретили нахождение несовершеннолетних на объектах в сфере развлечений и досуга, проведение развлекательных мероприятий предприятиями общепита, проведение спортивных мероприятий, работа организаций культуры, а также предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта в государственных и муниципальных учреждениях. Также с 8 ноября работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы в течение четырех недель для вакцинации от коронавируса работников с хроническими заболеваниями, не вакцинированных от коронавируса. Кроме того, власти приняли решение продлить дистанционный формат обучения для школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов региона еще на неделю - с 15 по 21 ноября.

10 ноября в региональном оперштабе также сообщили, что в числе находящихся в красной зоне курганской городской больницы №2 привились от коронавируса лишь 15 из более чем 500 человек, на аппаратах ИВЛ нет ни одного вакцинированого, а в числе умерших от коронавируса нет привитых людей с QR-кодами.