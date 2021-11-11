Жириновский подал в суд на Давлетгильдеева и "Дождь" за обвинения в домогательствах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал в Останкинский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда против телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и журналиста Рената Давлетгильдеева, обвинившего его в домогательствах в 2018 году, общая сумма иска составляет 20 млн рублей. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

В иске указано, что в марте 2018 года Давлетгильдеев на своей странице в Facebook заявил, что Жириновский якобы домогался его во время финала конкурса "Мисс Россия" в Гостином дворе. Данная информация названа недостоверной и порочащей честь истца. Тогда же Давлетгильдеев выступил с аналогичным утверждением на "Дожде", а в сентябре 2020 года сам телеканал "продолжил распространять порочащую истца информацию", говорится в иске.

"Распространенные ответчиками сведения не соответствуют действительности, вызывают сомнения в морально-этических и нравственных качествах истца, что, безусловно, порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца", - указано в иске.

В связи с этим лидер ЛДПР просит суд признать недействительными распространенные сведения, обязать Давлетгильдеева и "Дождь" опубликовать решение суда об опровержении этой информации, а также взыскать с журналиста и телеканала в свою пользу денежную компенсацию в размере 10 млн рублей с каждого ответчика.