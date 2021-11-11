Более 2 тыс. заявок подали на соискание премии общества "Знание"

АРТЕК /Республика Крым/, 11 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек в 15 номинациях поборются за премию общества "Знание". Об этом сообщил журналистам в четверг в Международном детском центре "Артек" генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

"Мы учредили эту премию (общества "Знание" - прим. ТАСС), чтобы как-то оказать признание всем просветителям, просветительским проектам, максимально поднять их статус, чтобы как можно больше людей хотело делиться знаниями и чувствовало признание общества за это. И нам это удается. Уже более 2 тыс. заявок подано в 15 номинациях. Радует то, что много заявок от учителей и преподавателей", - сказал Древаль.

В конце ноября будут сформированы списки номинантов - по четыре в каждой номинации, отметил гендиректор "Знания". "Это может быть человек, то есть просветитель, лектор, который делится знаниями. Или проект, то есть какая-то организация или просто группа людей, которая реализует тот или иной проект, будь то фильм или цикл лекций или какие-то игры интеллектуальные - все то, что связано с передачей знаний", - отметил Древаль. 7 декабря будут подведены итоги и названы лауреаты. В том числе будет выбран лучший лектор по версии слушателей.

В настоящее время общество "Знание" объединяет 6 тыс. лекторов. "Мы запустили отдельный проект под названием "Лига лекторов", который направлен на то, чтобы выявлять очень интересных перспективных, горящих энтузиастов в сфере просвещения, которые хотят побороться за статус лектора, - отметил гендиректор общества. - Будет определен список пятидесяти самых выдающихся лекторов, которые получат статус лектора "Знания" и специальную образовательную программу. <…> У финалистов будет полноценная многоступенчатая программа обучения в нашем просветительском центре на "Машуке".

По данным оргкомитета, всего в 2021 году в "Большой перемене" - реализующемся по нацпроекту "Образование" проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей" - приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвуют ребята, прошедшие несколько этапов отбора.

Здесь конкурсанты, объединившись в команды "авторов перемен", будут решать кейсовые задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Помимо этого, ребят ждет культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".