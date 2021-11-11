Участниками первого карьерного форума в Адыгее стали около 150 студентов

МАЙКОП, 11 ноября. /ТАСС/. Всероссийский карьерный форум от Российского общества "Знание" и проекта по развитию карьерного трека молодых специалистов "ВРаботе", впервые открывшийся в Адыгее на площадке Адыгейского государственного университета (АГУ), собрал около 150 студентов, региональных работодателей и предпринимателей. Об этом ТАСС в четверг сообщил ректор АГУ Дауд Мамий.

"Процент трудоустроившихся по специальности выпускников - один из показателей эффективности деятельности вуза. Мы стремимся быть в авангарде и считаем одной из своих ключевых задач формирование на базе университета комфортной среды, в которой каждый студент будет иметь возможность совершить бесшовный переход от образовательного процесса к карьерному старту. Карьерный форум, который открылся сегодня в двухдневном формате на площадке АГУ, поможет нашим студентам понять принципы трудоустройства, работодателям - обрести молодых специалистов", - сказал ректор, уточнив, что в форуме участвует около 150 молодых людей.

Студенты и выпускники вузов республики прослушают лекции на тему "Старты карьеры", поучаствуют в мастер-классах и панельных дискуссиях с региональными топовыми работодателями и молодыми предпринимателями, которые уже добились определенных успехов. Молодые люди научатся составлять резюме, познакомятся с презентацией карьерных возможностей компаний, пройдут пробные собеседования и даже смогут найти работу своей мечты на цифровой ярмарке вакансий.

Среди ведущих работодателей - компании ПАО "Сбербанк", здравница "Лаго-Наки", ОАО "РЖД", ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский, Молочный завод ООО "Тамбовский" и другие. В пятницу молодые люди побывают на экскурсиях на предприятиях, где познакомятся с брендами работодателей.

"Уверен, что подобные мероприятия с успехом формируют особую экосистему, в которой университет становится не просто местом предоставления образовательных услуг, но и центром притяжения интересов всех игроков рынка труда, куда выпускники и работодатели будут стремиться возвращаться за дополнительным образованием или новыми кадрами", - добавил ректор АГУ.

Просветительский проект "Умный маршрут" Российского общества "Знание" пройдет также в Казани, Чебоксарах, Махачкале и Пятигорске. Их главная цель - мотивировать молодежь на созидание, творчество, познавательную деятельность, самореализацию и работу в команде.