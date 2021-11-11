Жилье рядом с "ИТМО Хайпарк" появится в 2024 году вместе с новым кампусом университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Студенты, преподаватели и сотрудники нового кампуса национального исследовательского Университета ИТМО смогут заселиться в квартиры рядом с учебным заведением в 2024 году, объекты входят в проект научно-образовательного и инновационного центра "ИТМО Хайпарк" в городе-спутнике Южный в Петербурге. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе университета.

"Мы уделили особое внимание градостроительной связи двух территорий: ИТМО Хайпарка - первого резидента города-спутника Южный - и первого жилого квартала. Жилое строительство синхронизировано с реализацией проекта инновационного центра и, прежде всего, второго кампуса Университета ИТМО. К началу работы кампуса преподаватели, сотрудники и студенты будут иметь возможность заселиться в новые квартиры рядом с университетом", - процитировали в пресс-службе заместителя генерального директора по стратегии ООО "Город-спутник Южный" Алексея Антонова.

Как сообщает пресс-служба, "ИТМО Хайпарк" обеспечат не только комфортной средой для учебы и работы, но и для жизни. На 85,9 га построят около 240 тыс. кв. м полезной площади, из них 210 тыс. - площадь будущих квартир, также планируются коммерческая недвижимость и социальные объекты. Квартиры будут рассчитаны на проживание около 9 тыс. человек. Застройщик города-спутника Южный уже получил согласование первого этапа проекта планирования территории и эскиза в петербургском комитете по градостроительству и архитектуре. Компания планирует получить разрешение на строительство первых жилых домов площадью 50 тыс. кв. м до конца 2022 года и ввести их в эксплуатацию в 2024 году.

"ИТМО Хайпарк" - научно образовательный и инновационный центр с кластером прогрессивных производств на базе национального исследовательского Университета ИТМО, реализующийся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Планируется, что здесь будут обучаться 3,6 тыс. магистрантов, создадут 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий. Инноград будет специализироваться на прикладных исследованиях и разработках в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий, химии и биологии, а также урбанистики и других.