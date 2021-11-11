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Какие законопроекты о QR-кодах готовят в России?
Какие законопроекты о QR-кодах готовят в России?
Какие законопроекты о QR-кодах готовят в России?
Какие законопроекты о QR-кодах готовят в России?
Какие законопроекты о QR-кодах готовят в России?
Пандемия COVID-19

Какие законопроекты о QR-кодах готовят в России? Главное о коронавирусе за 11 ноября

© Семен Антонов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 952 472 случая заражения, из них новых — 40 759. За сутки умерли 1 237 человек. За весь период — 251 691.
  • В стране готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте. В Госдуме считают, что закон об обязательных QR-кодах поможет сохранить тысячи жизней.
  • Россия выступила за признание сертификатов о вакцинации от ковида без привязки к препарату.
  • Кабмин выделит более 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры в связи с пандемией.
  • Обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели 12 регионов.
  • Власти Татарстана введут QR-коды в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте.
  • Дело о продаже свыше 250 фиктивных QR-кодов возбудили в Челябинской области.
  • Во Владимире умер новорожденный с ковидом, которому поручил оказать помощь глава Минздрава РФ.
  • Чиновник из Свердловской области посоветовал противникам вакцинации от ковида покинуть РФ.
  • Эксперт: вентиляция в общественном транспорте помогает снизить распространение COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 882 060 случаев заражения, из них новых — 6 240.
  • В общественном транспорте столицы усилили мероприятия по дезинфекции.
  • В городе началась третья фаза клинического исследования вакцины от ковида для подростков.

Мир

  • Всего зафиксировано более 251,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Минздрав Канады предупредил о риске тромбообразования после прививок Janssen и AstraZeneca.
  • В ВОЗ сообщили, что в Африке от COVID-19 вакцинировано лишь 6,6% населения.
  • Аргентина безвозмездно передаст около 1 млн доз вакцины от коронавируса пяти странам.
  • Израиль первым в мире проводит национальные учения по борьбе с коронавирусом.
  • Правительство Армении продлило введенный из-за пандемии карантин до июня 2022 года.
Теги
Пандемия COVID-19
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