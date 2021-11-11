Какие законопроекты о QR-кодах готовят в России? Главное о коронавирусе за 11 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 8 952 472 случая заражения, из них новых — 40 759. За сутки умерли 1 237 человек. За весь период — 251 691.
- В стране готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте. В Госдуме считают, что закон об обязательных QR-кодах поможет сохранить тысячи жизней.
- Россия выступила за признание сертификатов о вакцинации от ковида без привязки к препарату.
- Кабмин выделит более 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры в связи с пандемией.
- Обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели 12 регионов.
- Власти Татарстана введут QR-коды в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте.
- Дело о продаже свыше 250 фиктивных QR-кодов возбудили в Челябинской области.
- Во Владимире умер новорожденный с ковидом, которому поручил оказать помощь глава Минздрава РФ.
- Чиновник из Свердловской области посоветовал противникам вакцинации от ковида покинуть РФ.
- Эксперт: вентиляция в общественном транспорте помогает снизить распространение COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 1 882 060 случаев заражения, из них новых — 6 240.
- В общественном транспорте столицы усилили мероприятия по дезинфекции.
- В городе началась третья фаза клинического исследования вакцины от ковида для подростков.
Мир
- Всего зафиксировано более 251,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Минздрав Канады предупредил о риске тромбообразования после прививок Janssen и AstraZeneca.
- В ВОЗ сообщили, что в Африке от COVID-19 вакцинировано лишь 6,6% населения.
- Аргентина безвозмездно передаст около 1 млн доз вакцины от коронавируса пяти странам.
- Израиль первым в мире проводит национальные учения по борьбе с коронавирусом.
- Правительство Армении продлило введенный из-за пандемии карантин до июня 2022 года.