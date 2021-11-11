Студентам вузов могут разрешить проходить практическую подготовку у ИП

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки России подготовило изменения в закон об образовании, которые позволят студентам вузов проходить практическую подготовку у индивидуальных предпринимателей (ИП), а не только у юридических лиц. Соответствующий документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом в статью 2 закона об образовании предлагается ввести понятие "профильные организации", которыми в рамках закона об образовании будут считаться юридические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, которые осуществляют деятельность по профилю соответствующей образовательной программы", - следует из пояснительной записки к документу.

Отмечается, что изменения позволят студентам проходить практическую подготовку у индивидуальных предпринимателей. В настоящее время законодательством предусмотрено прохождение такой подготовки только в организациях.

Проект разработан в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, а также заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.