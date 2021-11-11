На предприятии под Тулой начал работать первый исправительный центр для осужденных

ТУЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Исправительный центр для осужденных начал работать на базе Первомайского завода железобетонных изделий в Щекинском районе Тульской области, в нем проживают и трудятся приговоренные к принудительным работам, а также заключенные, которым смягчили режим наказания. Об этом сообщила в четверг пресс-служба облправительства по итогам рабочей поездки в регион директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова.

"На предприятиях области создаются участки, функционирующие как исправительный центры. Первый из них работает на Первомайском заводе ЖБИ. Там осужденные проживают в общежитиях и работают. Они обладают правами обычных граждан. Например, им не запрещено пользоваться мобильными телефонами и интернетом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прорабатывается вопрос о создании аналогичных центров еще на нескольких предприятиях, в том числе в Веневском, Куркинском, Узловском районах области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСИН, в исправительный центр направляются осужденные не только из Тульской, но и других областей. "В центр направляются две категории лиц, это те, кому по приговору суда были назначены принудительные работы, а также те, кто находился в колониях строгого, общего режима, но хорошо себя зарекомендовал, встал на путь исправления и им суд заменил режим наказания", - сказали в пресс-службе, добавив, что центр рассчитан на 50 человек, сейчас в нем находятся 38.

На рабочей встрече с Александром Калашниковым губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что регион заинтересован в использовании производимой на предприятиях в системе ФСИН продукции при благоустройстве дворов и общественных пространств. "При этом она должна отвечать современным требованиям комфортной городской среды. Также с учетом задач по наращиванию жилищного строительства и расселению ветхого и аварийного жилья, поставленных президентом, большое значение имеет развитие производства стройматериалов", - сказал Дюмин.

По словам губернатора, есть возможности по расширению взаимодействия с ФСИН в сферах сельского хозяйства, ЖКХ, промышленности, отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Дюмин поручил своему первому заместителю Вячеславу Федорищеву проработать варианты сотрудничества с учреждениями ФСИН, чтобы жители региона, отбывшие наказание, проходили социализацию и были трудоустроены в регионе, добавили в пресс-службе.