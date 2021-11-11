Кировские власти планируют к 2023 году привести в нормативное состояние более 40% дорог

КИРОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают к концу 2022 года привести в нормативное состояние более 41% региональных дорог, это на 4% превышает показатель 2021 года. Такие данные содержатся в материалах, предоставленных и.о. министра транспорта Кировской области Юрием Шевелевым на публичных слушаниях по бюджету на трехлетний период.

Ранее власти сообщали, что по итогам 2021 года ожидается увеличение доли дорог в нормативном состоянии до 37,2%.

"Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям: 2022 год, более 41% ", - сообщается на слайде презентации.

По словам Шевелева, в 2022 году дорожный фонд региона составит 7,6 млрд рублей. Из них около 4,2 млрд рублей, или 54,7% средств направят на региональную дорожную сеть, 3,2 млрд рублей - на автомобильные дороги местного значения, 276 млн рублей - на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и покупку средств фото- и видеофиксации. В 2022 году власти рассчитывают купить 32 комплекса для областного центра, 79 стационарных комплексов для размещения на сети региональных дорог и 12 передвижных мобильных комплексов. Также планируется установить пять автоматических систем весогабаритного контроля на региональных дорогах.

Шевелев пояснил, что из федерального бюджета Кировская область дополнительно получит 1 млрд рублей на реализацию федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Эти средства доведут до конца декабря 2021 года.

По данным правительства области, с 2019 года регион участвует в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". К концу 2020 года доля соответствующих нормативным требованиям дорог Кировской городской агломерации составила 69%, дорог регионального значения - 32%. По словам главы региона Игоря Васильева, по сравнению с 2017 годом к 2020 году дорожный фонд увеличился почти вдвое и впервые приблизился к 9 млрд рублей.