Российская креативная неделя впервые пройдет в Сибири в ноябре

ТАСС, 11 ноября. Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" пройдет в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие будет посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие, сообщили в четверг в пресс-службе форума.

"С 26 по 28 ноября в Красноярске в арт-резиденции "Каменка" состоится первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь". Событие объединит представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, столичных и региональных лидеров креативных индустрий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступят ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края. "Сегодня перед регионами стоит важная задача - сформулировать свой индивидуальный взгляд на развитие креативных индустрий, опираясь на концепцию, утвержденную правительством Российской Федерации. Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" послужит импульсом для этого процесса, ведь на территории Сибирского федерального округа функционируют более 20 тыс. организаций данного сектора деятельности", - цитирует пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса.

Участие в деловой программе примут представители Алтайского и Красноярского краев, Республик Алтай, Тува и Хакасия, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, Уфы и других городов РФ. Помимо этого, к участию приглашены более 160 экспертов и свыше 200 спикеров. "Мы рады, что креативная неделя теперь проходит в крупнейших регионах, и мы начинаем с Сибири. Это поможет создать новые площадки для диалога, обсудить самые сложные и злободневные темы - устойчивого развития в эпоху "Индустрии 4.0", - приводятся в сообщении слова директора форума, главы "Роскультцентра" Марины Абрамовой.

Как добавили в пресс-службе, в арт-резиденции "Каменка" будут работать шесть профильных лекториев. Ожидается, что порядка 10 тыс. человек смогут принять онлайн-участие в 12 пленарных заседаниях и около 50 тематических сессиях, посвященных развитию таких направлений креативных индустрий, как IT, компьютерная графика и анимация, дизайн, архитектура и урбанистика, гастрономия, издательское дело, искусство, кино и телевидение, мода, музыка и саунд-дизайн, компьютерные игры, журналистика и новые медиа.

Помимо этого, в рамках форума предусмотрена культурная программа. Одним из мероприятий станет концерт Трио Кирилла Рихтера, который пройдет 27 ноября в Малом концертном зале Красноярской краевой филармонии.