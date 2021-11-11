Карантин по бешенству установили в селе Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области установили карантин по бешенству животных в селе Борки. Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"Установить с 10 ноября 2021 года ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории эпизодического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Тюменский район, село Борки, улица Павла Шарова", - говорится в документе.

Согласно постановлению, в период ограничительных мероприятий в эпизодическом очаге запрещается посещение территории посторонними лицами, лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, охота, перемещение, а также снятие шкур с трупов восприимчивых животных.