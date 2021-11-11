Систему мер по пресечению незаконной вырубки леса разработают на Кубани

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение разработать в регионе систему мер, которая позволит бороться с незаконной вырубкой леса. Всего в 2021 году незаконно вырубили около 2,2 тыс. кубометров леса, сообщает администрация региона в четверг.

"На Кубани разработают систему мер по пресечению незаконной вырубки леса. Такое поручение дал глава региона на координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пятую часть территории края занимают леса. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, которого цитирует пресс-служба, в 2021 году объем незаконной рубки сократился на треть - в 2020 году вырубили 4,9 тыс. кубометров леса, тогда как в этом - 2,2 тыс. кубометров - ущерб составил около 260 млн рублей.

"На сегодняшний день из всех фактов незаконной рубки деревьев возбуждены дела только по трети случаев. Работа зачастую начинается после вмешательства руководства региона. Но первые сигналы должны идти именно от власти на местах. Мы должны подготовить алгоритм мер, которые пресекут незаконную вырубку леса и добычу нерудных материалов", - цитирует пресс-служба губернатора.

Прокурор региона Сергей Табельский, которого также цитирует пресс-служба, отметил, что в данном вопросе необходимо взаимодействие всех ответственных структур. По его словам, "важно максимально задействовать силы для продолжения работы по декриминализации бизнеса в сфере недропользования".