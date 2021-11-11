Минпросвещения к декабрю подготовит рекомендации для казачьих кадетских корпусов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Рекомендации по организации образовательного процесса в казачьих кадетских корпусах России будут подготовлены к декабрю этого года. Об этом сообщила в четверг директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Наталия Наумова на заседании круглого стола в Совете Федерации.

"Новые методические рекомендации, на которые существовал запрос - это рекомендации по организации образовательного и воспитательного процесса казачьего кадетского корпуса. Мы приступили к разработке этих методических рекомендаций с начала года <…> В декабре 2021 года они будут подписаны и направлены для руководства", - сказала Наумова.

По ее словам, в рекомендациях определены подходы к образовательной среде, особенностям воспитательного процесса в части реализации казачьей кампании.

За появление рекомендаций высказался председатель комитета Заксобрания Краснодарского края по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.

"Поддержу [предложение] о единых критериях определения учебных площадок со статусом "казачьих". Не должно, наверное, быть отдельно кубанских, забайкальских и других", - сказал он.

По словам Горбаня, казачье образование в Краснодарском крае в среднем охватывает около 10% школьников. Более тысячи детей обучаются в семи казачьих кадетских корпусах региона. Один из них в ближайшее время, по словам Горбаня, будет расширен с 200 мест до 600.

Обучение детей из соседних регионов

В кубанских кадетских корпусах с казачьим уклоном обучаются также дети из соседних субъектов - например, Крыма. В республике нет ни одного подобного образовательного учреждения, поэтому власти планируют в ближайшее время строительство кадетского корпуса на базе детского оздоровительного центра "Черноморье", рассказал заведующий отделом по вопросам казачества аппарата Совета министров Крыма Дмитрий Воронин.

"Мы приняли решение о создании казачьего кадетского корпуса <…> С учетом того, что Крым является дотационным регионом, там сумма очень большая для бюджета местного, поэтому если бы вопрос можно было бы как-то озвучить и решить, что какая-то [часть будет] софинансироваться со стороны федерального центра, это была бы подъемная вещь", - сказал Воронин на заседании круглого стола в Совфеде.