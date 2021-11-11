В Рязанской области ввели QR-коды для посещения аквапарков и парикмахерских

ТАСС, 11 ноября. Власти Рязанской области продлили действие некоторых ограничительных мер в регионе и установили запрет на посещение аквапарков и парикмахерских без предъявления QR-кода о вакцинации или заменяющих его документов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Кроме учреждений культуры, спорта и общественного питания, бань, саун, салонов красоты, торговых, торгово-развлекательных центров, QR-код (или документ, его заменяющий) наряду с подтверждением личности владельца потребуется для посещения парикмахерских и аквапарков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые ограничительные меры ввели до соответствующего распоряжения. Кроме того, в регионе до 6 декабря продлевается обязательная самоизоляция для непривитых жителей старше 60 лет.

Кроме того, разрешается работа предприятий общественного питания в торгово-развлекательных центрах, при этом посетители должны будут предъявить QR-код или его аналог.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировали 50 680 случаев заболевания коронавирусом, из них 275 - за последние сутки. Выздоровел 43 521 человек, 1 601 пациент умер. Первый этап вакцинации прошли 400 933 жителя, второй - 381 569. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 36%.

Ранее власти продлили по 15 ноября действие QR-кодов при посещении учреждений сферы услуг. На этот же период продлили запрет на работу предприятий общепита в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также аквапарков.