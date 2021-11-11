Конкурсанты "Большой перемены" в 2022 году примут участие в форуме "Таврида"

АРТЕК /Республика Крым/, 11 ноября. /ТАСС/. Участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" в 2022 году примут участие в работе всех арт-школ форума "Таврида". Об этом сообщила журналистам в четверг в Международном детском центре "Артек" руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

"Мы приняли решение, что в следующем году на каждой из арт-школ "Тавриды" будут участвовать дети из "Большой перемены", чтобы "Таврида" тоже становилась местом сотворчества и наставничества для более старших, уже молодых профессионалов в сфере культуры и креативных индустрий", - сказала Разуваева. Она добавила, что второй год подряд самым востребованным среди участников "Большой перемены" остается творческий трек.

Разуваева отметила, что "Большая перемена" является пространством самых разных коллабораций. "Это по сути платформа, которая сегодня объединяет вообще всех, кто так или иначе готов вкладываться в детей, готов предлагать им какой-то уникальный контент, заниматься их развитием, - отметила она. - Сегодня мы находимся в "Артеке", но помимо "Артека" у нас все детские центры участвуют в программах для детей, они проводят на площадке "Большой перемены" свои тематические смены".

По данным оргкомитета, всего в 2021 году в "Большой перемене" - реализующемся по нацпроекту "Образование" проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей" - приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвуют ребята, прошедшие несколько этапов отбора.

Здесь конкурсанты, объединившись в команды "авторов перемен", будут решать кейсовые задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Помимо этого, ребят ждет культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".