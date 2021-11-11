В Кировской области планируют ввести до конца ноября QR-коды для посещения органов власти

ТАСС,11 ноября. Власти Кировской области планируют распространить действие системы QR-кодов на посещение органов госвласти и местного самоуправления. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона по итогам встречи губернатора Игоря Васильева с представителями бизнеса Кировской области.

"В ближайшее время будет подписано новое постановление правительства, которое расширит действие QR-кодов на другие сферы. В частности, QR-код потребуется предъявить при посещении органов власти, местного самоуправления и ряда организаций. Ориентировочный срок введения новых мер - 22 ноября", - отмечается в сообщении.

С 25 октября в Кировской области ввели QR-коды для посещения салонов красоты, предприятий общепита, организаций сферы развлечения и отдыха, а также при посещении фитнес-клубов, бассейнов, спортивных организаций. Организациям и предпринимателям, занятым в торговле, предоставили право самостоятельно принимать решение о введении QR-кодов для посещения торговых объектов. Кроме того, с 30 октября ввели запрет на работу в ночное время объектов сферы развлечений, общественного питания.

По словам Васильева, благодаря введению этих мер в регионе удалось замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции, но, тем не менее, они по-прежнему остаются высокими.

В Кировской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 66 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59 337 пациентов выздоровели, 633 человека умерли.