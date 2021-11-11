Темпы распространения COVID-19 в Мордовии удалось снизить за период нерабочих дней

ТАСС, 11 ноября. Заболеваемость коронавирусом в Мордовии остается высокой, однако темпы распространения коронавирусной инфекции удалось снизить за период нерабочих дней, сообщили в четверг в пресс-службе главы республики по итогам заседания оперштаба.

"В Мордовии сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, [при этом] за период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября распространение инфекции в республике хоть и незначительно, но замедлилось", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ежедневно в Мордовии выявляют более 160 новых случаев заражения коронавирусом, в ковидных госпиталях наблюдаются 2 200 пациентов, 62% из них - жители в возрасте старше 60 лет. Кислородную поддержку получают 1 311 человек, 162 пациента - в реанимации. По словам министра здравоохранения республики Олега Маркина, все стационары обеспечены необходимым количеством кислорода. Кроме того, все пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, обеспечены "Арепливиром".

По данным Минздрава республики, двумя компонентами на 11 ноября привились 69% взрослого населения Мордовии, до 15 декабря этот показатель планируют довести до 80%. Также власти рассчитывают повторно привить более 84 тыс. человек, пока эту процедуру прошли только 48% жителей.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Мордовии с начала пандемии выявили более 33 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 27 тыс. человек выздоровели, 783 человека умерли. В республике ввели масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию для сотрудников социально значимых сфер, действует система QR-кодов.