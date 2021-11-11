Глава СПЧ: ограничения прав и свобод при введении QR-кодов необходимо минимизировать

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что законопроект о введении обязательных QR-кодов должен разрабатываться с учетом необходимости минимизации ограничения прав и свобод граждан.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что сейчас совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

"Я считаю, что абсолютно недопустимо лишать людей, тем более старшего возраста, возможности пользоваться общественным транспортом или магазинами. И это выглядит немножко не по-человечески: давайте мы людей лишим такой возможности, они вынуждены будут вакцинироваться, в этом есть какая-то нечестность. Надо минимизировать ограничения прав и свобод, в этом должен быть дух этого закона. С одной стороны, закон должен помочь улучшению ситуации с эпидемией в России, с другой стороны, надо подойти с умом к ограничению прав и свобод", - заявил Фадеев ТАСС.

Глава СПЧ напомнил, что конституцией предусмотрена возможность ограничения прав и свобод федеральным законом в целях защиты здоровья. "И это не очень хорошо, но тем не менее, если ситуация с эпидемией остается тяжелой, то идея о принятии федерального закона мне кажется разумной", - отметил Фадеев.

Он подчеркнул, что при разработке законопроекта надо обязательно учитывать детали. В частности, следует предусмотреть возможность посещения общественных мест с отрицательным тестом на коронавирус в случае отсутствия QR-кода, а также проводить масштабное бесплатное тестирование на антитела. Помимо этого, если человек официально не наблюдался у врача с COVID-19 или с момента прививки прошло более полугода, однако титр антител остается высоким, то не следует принуждать его к вакцинации, считает Фадеев.

Он также отметил, что для граждан, у которых нет смартфонов, должна быть предусмотрена возможность предоставления справок о вакцинации или перенесенном заболевании вместо QR-кода. "Я думаю, что очень важно, чтобы был понятный и ясный регламент, минимально ущемляющий права и свободы граждан. Думаю, что это возможно сделать", - заключил глава СПЧ.