Движение ограничат на Кондратьевском проспекте в Петербурге из-за ремонта трамвайных путей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Движение общественного транспорта ограничат на Кондратьевском проспекте в Петербурге из-за ремонта трамвайных путей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту в четверг.

"В связи с ремонтом трамвайных путей с 01:30 (по мск) 13 ноября до окончания работ закрывается трамвайное и троллейбусное движение по Кондратьевскому проспекту от Арсенальной улицы до Минеральной улицы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что транспорт, ранее следовавший по этому маршруту, изменит движение. Трамвай №23: от конечной остановки "Река Оккервиль" по действующей трассе до Заневского проспекта, далее по Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Исполкомской ул., пр. Бакунина до конечной остановки "Перекупной переулок". (обратно: по Перекупному пер., Херсонской ул.). Троллейбус №3: от конечной остановки "ул. Маршала Тухачевского" по действующей трассе до Минеральной ул., далее по Минеральной ул., Арсенальной ул. и по действующей трассе до конечной остановки "Балтийский вокзал". Изменения также куснутся еще ряда маршрутов автобусов и трамваев.