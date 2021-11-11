В Петербурге установили новый рекорд по вакцинации от коронавируса за сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Третий с начала этой недели максимум по числу инъекций вакцины от коронавируса за сутки - более 29 тыс. человек - установили в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, подведя итоги по вакцинации за 10 ноября.

"За минувшую среду в Петербурге привито 18 894 человека. Вместе со вторым компонентом и ревакцинацией всего сделано 29 062 инъекции", - говорится в сообщении комитета. В его пресс-службе ТАСС подтвердили, что это значение является рекордным.

Второй с начала недели рекорд по вакцинации за сутки зафиксировали 9 ноября - тогда привились 28,4 тыс. человек. Предыдущий максимальный показатель суточной вакцинации достигли 8 ноябоя, тогда число привитых от коронавируса за сутки превысило 26,7 тыс.

По официальным данным, всего первым компонентом вакцины привились 1,85 млн горожан (без учета однокомпонентной вакцины), и 1,97 млн жителей Петербурга завершили цикл вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 741 911 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 670 213 человек, умерли 24 807. За последние сутки в городе выявили 3 230 случаев заражения.