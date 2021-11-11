В Армении открыли мемориал пилотам сбитого российского вертолета Ми-24

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Мемориал в честь двух пилотов российского вертолета Ми-24, который был сбит азербайджанскими военнослужащими в ноябре 2020 года во время обострения нагорно-карабахского конфликта, открыли в армянском селе Ерасх. Об этом в четверг сообщило агентство Armenpress.

В церемонии открытия приняли участие замминистра территориального развития Армении Ованес Арутюнян, командующий армяно-российской объединенной армейской группировкой Тигран Парванян и другие высокопоставленные лица. "Майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федина были преданными военнослужащими, которые погибли при выполнении своих союзных обязательств по обеспечению безопасности Республики Армения", - заявил Арутюнян.

Памятник открыт по инициативе международного гуманитарного фонда "Мир".

Российский вертолет Ми-24 был сбит вблизи села Ерасх у границы с Азербайджаном 9 ноября 2020 года. Погибли майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федина, еще один военнослужащий получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию. В Азербайджане в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.