Губернатор Калининградской области назвал вызовом миграционный прирост населения

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Миграционный прирост населения и рост популярности Калининградской области среди туристов стали серьезными вызовами для прогнозирования развития инфраструктуры региона. Об этом заявил в четверг в интервью директору департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислицыной в Instagram губернатор области Антон Алиханов.

"Мы, конечно, рады тем людям, которые выбирают наш регион и пополняют наше население, но могу сказать, что для нас это скорее вызов. <...> Прогнозирование становится достаточно сложной процедурой - прогнозировать объем и локацию социальной инфраструктуры, новой инженерной инфраструктуры становится все тяжелее и тяжелее", - сказал он.

По его словам, естественного прироста населения в области практически нет, но в 2020 году, например количество школьников в регионе выросло сразу на 5 тыс. (4% от общего числа) за счет переехавших в область жителей, и это поставило перед регионом задачу увеличения в области количества школ. "Сейчас новая программа будет строительства школ со следующего года, в том числе с помощью проектов государственно-частного партнерства, и мы будем строить в следующем году девять новых школ. Но обычно мы строили до этого одну школу в год", - пояснил губернатор.

Еще одним вызовом, по словам Алиханова, стал рост турпотока в регион, в том числе и из-за закрытия границ в период пандемии. "Закрытые границы для нас, наверное, тоже очень большой вызов, потому что мы вдруг стали туристической Меккой. Я очень люблю туристов, но их так много, что в какой-то момент это тоже начинает становиться проблемой нагрузки на инфраструктуру", - сказал он, согласившись с тем, что это "болезнь инфраструктурного роста".

Калининградский губернатор также обратил внимание на проблему концентрации деловой активности в Калининграде - крупнейшем городе области. По его словам, это еще один вызов, который видят региональные власти. Ее решение глава региона связывает со стимулированием роста деловой активности в восточных районах области, удаленных от курортной приморской зоны. На это направили программу поддержки бизнеса "Восток".

Калининградская область - самый западный регион России, окруженный границами Литвы и Польши. Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области, на 1 января 2021 года население области превысило 1,018 млн человек.