В Орловской области до 30 ноября продлили запрет на массовые мероприятия

"До 30 ноября 2021 года в регионе продлен запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, дискотеках, барах и иных местах массового посещения граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании оперштаба приняли решение продлить запрет на работу фуд-кортов за исключением работы на вынос и с доставкой. Также после жалоб родителей отменили систему QR-кодов в магазинах детских товаров, продающих питание для детей.

В Орловской области с начала пандемии выявили 56 968 случаев заражения коронавирусом, из них 345 - за последние сутки. Выздоровели 47 563 человека, 1 162 пациента умерли. С 18 октября ввели запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. С 8 ноября система QR-кодов действует при посещении ТЦ, заведений общепита, сферы услуг, учреждений культуры, кино, цирков, физкультуры и спорта.