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Курганские власти продлили антиковидные ограничения

Ограничения продлили до 21 ноября

ТАСС, 11 ноября.. Власти Курганской области приняли решение продлить еще на неделю ограничения, введенные ранее в регионе из-за коронавируса в период нерабочих дней. Запреты продолжат действовать для проведения спортивных и развлекательных мероприятий, сообщили в четверг в группе "ВКонтакте" правительства области.

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"На период с 15 по 21 ноября продлеваются запреты: на нахождение несовершеннолетних на объектах, которые предназначены для реализации услуг в сфере развлечений и досуга; на проведение спортивных мероприятий; на проведение в организациях общепита развлекательных мероприятий, ограничение по присутствию на банкетах и поминальных обедах не более 10 человек", - говорится в сообщении.

Также власти региона продлили ограничения для всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу, консультированию и деятельности по программам допобразования. Они могут работать только в онлайн-режиме.

Ранее оперативный штаб Курганской области продлил дистанционный формат обучения для школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов региона еще на неделю - с 15 по 21 ноября.

Согласно данным регионального оперативного штаба, в Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом уже превысил 200 в сутки, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100. Ввиду ситуации власти увеличили число ограничительных мер: с 13 октября ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий населения, с 25 октября - обязательную самоизоляцию для жителей старше 60 лет. С 18 октября ввели противоковидные фильтры для посетителей общественных мест.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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