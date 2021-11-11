Курганские власти продлили антиковидные ограничения

ТАСС, 11 ноября.. Власти Курганской области приняли решение продлить еще на неделю ограничения, введенные ранее в регионе из-за коронавируса в период нерабочих дней. Запреты продолжат действовать для проведения спортивных и развлекательных мероприятий, сообщили в четверг в группе " ВКонтакте " правительства области.

"На период с 15 по 21 ноября продлеваются запреты: на нахождение несовершеннолетних на объектах, которые предназначены для реализации услуг в сфере развлечений и досуга; на проведение спортивных мероприятий; на проведение в организациях общепита развлекательных мероприятий, ограничение по присутствию на банкетах и поминальных обедах не более 10 человек", - говорится в сообщении.

Также власти региона продлили ограничения для всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу, консультированию и деятельности по программам допобразования. Они могут работать только в онлайн-режиме.

Ранее оперативный штаб Курганской области продлил дистанционный формат обучения для школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов региона еще на неделю - с 15 по 21 ноября.

Согласно данным регионального оперативного штаба, в Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом уже превысил 200 в сутки, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100. Ввиду ситуации власти увеличили число ограничительных мер: с 13 октября ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий населения, с 25 октября - обязательную самоизоляцию для жителей старше 60 лет. С 18 октября ввели противоковидные фильтры для посетителей общественных мест.