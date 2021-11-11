Власти Карелии считают, что республика прошла пик распространения коронавируса

"Сейчас у нас ситуация по ковид-инфекции стабильно тяжелая, но мы надеемся, что самые пиковые пороги, которые были, мы уже прошли. <..> Мы должны ориентироваться на процент свободных коек, у нас этот показатель не опускался ниже 10%, это очень хорошо. Сейчас доля свободных коек составляет 15,6%. Число инфицированных 321, но мы в среднем брали тестов ежесуточно 2,3-2,5 тыс.. С учетом новых методов экспресс-диагностики мы сейчас делаем тестов 4,6 тыс. и будем делать больше, более 5 тыс.", - сказал Охлопков.

Главный врач инфекционной больницы Карелии Юлия Кононенко отметила снижение числа госпитализаций с COVID-19 по сравнению с 2020 годом: за первые десять дней ноября этот показатель в 2021 году снизился на 20% (на 110 человек).

Позиция врачей

В то же время рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике в 2021 году зафиксировали среди онкологических больных. По словам главного врача регионального онкодиспансера Ерванда Хидишяна, по сравнению с 2020 годом количество переболевших увеличилось на 13%. Он также отметил, что большинство пациентов перенесли новую инфекцию без тяжелых форм. Главврач республиканского онкодиспансера добавил, что онкологические пациенты могут вакцинироваться от коронавируса, но окончательное решение необходимо принимать по каждому случаю индивидуально после консультаций с врачом.

В то же время сахарный диабет должен быть одним из основных показателей для вакцинации, сказала главный эндокринолог Карелии Елена Немчинова. Пациенты с этим диагнозом и сопутствующими проблемами со здоровьем гораздо чаще заражаются коронавирусной инфекцией и попадают в реанимацию. Каждый шестой умерший пациент с сахарных диабетом скончался от коронавирусной инфекции, привела статистику главный эндокринолог региона.

"Эндокринологи России ожидают значительный рост пациентов с сахарным диабетом после этой эпидемии: во-первых, сам по себе диабет после перенесенной инфекции часто возникает, и препараты, которые применяются [при лечении коронавирусной инфекции], тоже способствуют гипергликемии. <…> Сейчас на прием все чаще и чаще приходят первичные больные, у которых не было раньше даже подозрения, но с впервые возникшим сахарным диабетом. Мы ожидаем почти в два раза рост больных сахарным диабетом", - сказала Немчинова.

По данным местных властей, в Карелии за все время пандемии выявили 78 006случаев заражения коронавирусом, выздоровели 73 490 человек, умерли - 1 028 человек.