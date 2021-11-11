Воронежские власти планируют ввести QR-коды при посещении объектов торговли с 13 ноября

ТАСС, 11 ноября. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил разрешить с 13 ноября работу объектам торговли, общепитам и фитнесс-центрам при условии проверки QR-кодов у посетителей организаций. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

По данным местных СМИ, торговые центры возобновили работу в Воронежской области 10 ноября, не дожидаясь официального распоряжения властей после нерабочих дней, действие которых закончилось 7 ноября. Отмечается, что жители Воронежа "устроили ажиотаж" в торговых центрах. QR-коды на входе спрашивали, но не требовали, поскольку официально запустить систему планировали только с 15 ноября.

"Мы можем разрешить работу объектов торговли, которые не функционируют. Это объекты общественного питания, культуры, спорта, оздоровительных учреждений, фитнесс-центров, при условии, что все эти учреждения посещают люди, прошедшие вакцинацию. Я предлагаю ввести это в действие с субботы, с 13-го ноября, чтобы люди начинали готовиться", - приводятся слова губернатора по итогам заседания регионального оперштаба.

По данным пресс-службы, посетителям открываемых учреждения необходимо будет предъявлять QR-коды. Губернатор отметил, что в регионе необходимо сделать упор на проверку соблюдения требования наличия QR-кодов при посещении объектов, доступ в которые разрешили лицам, прошедшим вакцинацию, переболевшим или имеющим противопоказания к прививке. "Прошу начать с субботы, и именно с тех объектов, которые открылись досрочно. Важно не создавать неудобства людям, которые придут в торговые центры, потому что проходимость высокая. Мы не должны допустить очередей перед проверкой, и на входе должны быть сотрудники, которые отвечают за торговлю в том или ином магазине", - добавил Гусев.

С начала пандемии в Воронежской области выявили 162,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 777 - за последние сутки, 7 874 пациентов умерли. С марта 2020 года в Воронежской области ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В регионе также ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых жителей, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. В регионе вакцинировалисьы более 1 млн человек первым компонентом, двумя - 876 тыс. жителей.