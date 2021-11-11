Генпрокуратура заявила, что "Мемориал" работает с неоднократными и грубыми нарушениями

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правозащитный центр "Мемориал", признанный в РФ НКО-иноагентом, работал с грубыми и неоднократными нарушениями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Учитывая, что "Международный мемориал" и центр "Мемориал" осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции РФ и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, 8 ноября Генеральной прокуратурой РФ в Верховный суд РФ направлено административное исковое заявление о ликвидации "Международного мемориала", а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации центра "Мемориал", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Генпрокуратура считает, что "Мемориал" скрывал факт выполнения функции иностранного агента, в связи с чем данные НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности.