Более 1,5 тыс. тонн промышленных отходов собрали в Арктике в 2021 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Участники проекта "Чистая Арктика" собрали более 1,5 тыс. тонн отходов в Арктической зоне РФ в текущем году, сообщили журналистам в оргкомитете акции.

"Более 1,5 тыс. тонн отходов - бочек с топливом, покрышек, пластика, древесины - собрали в 2021 году участники проекта "Чистая Арктика" на территориях арктических регионов", - сказано в сообщении.

В акции приняли участие порядка 2,2 тыс. человек, более 3 тыс. добровольцев отправили заявки на участие в следующем году.

"Новая волна интенсивного развития Арктики по своим масштабам может превзойти советские арктические программы. Одним из ключевых вызовов является синхронизация экономического развития с законами природы, защита хрупкой арктической экосистемы от техногенного воздействия. В числе приоритетных направлений арктической повестки - очистка территории от уже накопленных в нем опасных следов хозяйственной деятельности, объем которых оценивается в миллионы тонн", - приводятся в сообщении слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

По его словам, необходимы системные решения, обеспечивающие переработку или повторное использование емкостей и материалов, задействованных при поставках в Арктику грузов жизнеобеспечения в рамках северного завоза.

В следующем году наряду с экологическими акциями во всех девяти арктических регионах России будут реализованы программы по поддержке детей и талантливой молодежи Арктики, социальной поддержке коренных народов, созданию совместно с регионами инфраструктуры, в том числе культурных центров и арктических музеев.

Экспедиция на архипелаг и очистка лежбища моржей

Самым масштабным мероприятием в рамках проекта "Чистая Арктика" на территории Архангельской области в этом году стала акция по уборке территории Новодвинской крепости, где было собрано более 150 куб. м мусора. Организована экспедиция на остров Южный архипелага Новая земля, где волонтеры почти три месяца приводили в порядок прилегающую к аэрологической станции "Малые Кармакулы" территорию. По предварительным подсчетам, было собрано около 215 тонн металлолома, не считая прочих отходов, а в 2022 году работа продолжится.

Благодаря проекту "Чистая Арктика" на территории Мурманской области появился Арктический пляж - годами засоряемая территория, расположенная в окрестностях Мурманска, очищена и благоустроена, на ней планируется проведение морского фестиваля. Как рассказали в оргкомитете, в Республике Саха (Якутия) "Чистая Арктика" в этом году началась с субботника в поселке Тикси - было собрано и вывезено около 300 тонн металлолома. На 2022-2023 годы выделено более 100 млн рублей на комплексную очистку населенного пункта Тикси - гарнизона и поселка.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа очищено более 70 га земли на острове Белый. Как отметил губернатор региона Дмитрий Артюхов, волонтерами очищена береговая линия в районе самого большого лежбища моржей, расположенного в районе поселка Харасавэй. В Красноярском крае проведена инвентаризация 57 несанкционированных свалок, расположенных на территории Таймыра и Норильска, из которых 53 свалки планируется ликвидировать путем сбора и вывоза отходов.

В оргкомитете также отметили, что в Карелии был обустроен маршрут на территории государственного национального парка "Паанаярви". Недавно в России появлялся новый объект ЮНЕСКО на территории Карелии - Беломорские петроглифы. Как рассказал Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, проведены работы по очистке прилегающих к нему участков. ликвидирована крупная свалка в Беломорском районе, где было собрано около 50 тонн отходов.